Aleksey Stankevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Stankevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Stankevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Stankevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Stankevich 3 Aralık 1999 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Станкевич Алексей Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Stankevich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Stankevich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Stankevich'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Stankevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexey_stankevich

Aleksey Stankevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Stankevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Stankevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Stankevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2020 yılında Shakhter

8 Nisan 2022 yılında Molodechno

26 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

31 Ocak 2023 yılında FK Baranovichi

Aleksey Stankevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Stankevich şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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