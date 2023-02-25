Aleksey Tkhagalegov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Tkhagalegov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Tkhagalegov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Tkhagalegov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Tkhagalegov 10 Ocak 1995 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тхагалегов Алексей Муратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Tkhagalegov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Tkhagalegov'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Tkhagalegov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lehagryz95/

Aleksey Tkhagalegov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Tkhagalegov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Tkhagalegov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Tkhagalegov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Atlant Kobrin

31 Aralık 2015 yılında Dynamo Brest II

2 Mayıs 2016 yılında Torpedo Minsk

19 Temmuz 2016 yılında Dynamo Brest II

1 Ağustos 2016 yılında FK Baranovichi

16 Ocak 2018 yılında Rukh

29 Mart 2019 yılında Granit

1 Nisan 2021 yılında FK Malorita

14 Nisan 2022 yılında Niva Dolbizno

Aleksey Tkhagalegov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Tkhagalegov şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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