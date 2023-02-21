Aleksey Tsygantsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Tsygantsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Tsygantsov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Tsygantsov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Tsygantsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Tsygantsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Tsygantsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Tsygantsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Tsygantsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Tsygantsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Tsygantsov 20 Aralık 1988 tarihinde Uljanovsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Цыганцов Алексей Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Tsygantsov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Tsygantsov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zenit Izhevsk futbol takımında oynamaktadır. Zenit Izhevsk takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksey Tsygantsov'nin Zenit Izhevsk ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Tsygantsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Tsygantsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Tsygantsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Tsygantsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Volga Uljanovsk

2 Temmuz 2014 yılında Zenit Izhevsk

1 Temmuz 2016 yılında Volga Uljanovsk

10 Şubat 2017 yılında Afips Afipskiy

11 Şubat 2018 yılında Syzran-2003

1 Temmuz 2018 yılında Volga Uljanovsk

14 Şubat 2023 yılında Zenit Izhevsk

30 Haziran 2023 yılında Volga Uljanovsk

Aleksey Tsygantsov kimdir

Aleksey Tsygantsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Tsygantsov şuan Zenit Izhevsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Volga-Energia Uljanovsk

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Aleksey Tsygantsov nereli

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