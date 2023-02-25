Aleksey Tumanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Tumanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Tumanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Tumanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Tumanov 19 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Туманов Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Tumanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sh FA yapmaktadır. Aleksey Tumanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk II futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Tumanov'nin FK Minsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Tumanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Tumanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Tumanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Tumanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Minsk II

Aleksey Tumanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Tumanov şuan FK Minsk II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Tumanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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