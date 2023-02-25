Aleksey Vakulich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Vakulich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Vakulich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Vakulich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Vakulich 24 Haziran 1998 tarihinde Ivatsevichi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Вакулич Алексей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Vakulich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Aleksey Vakulich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Vakulich'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Vakulich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/a.vakulich.24/

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Aleksey Vakulich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Vakulich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Vakulich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Vakulich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Neman II

1 Ocak 2016 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2018 yılında Energetik-BGU

1 Ağustos 2018 yılında FK Baranovichi

1 Ocak 2019 yılında Smolevichi

8 Ağustos 2020 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Rukh

10 Mart 2022 yılında Dinamo Minsk

Aleksey Vakulich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Vakulich şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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