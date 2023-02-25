Aleksey Velikevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Velikevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Velikevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Velikevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksey Velikevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Velikevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Velikevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Velikevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Velikevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Velikevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Velikevich 30 Mart 1995 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Великевич Алексей Витальевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Velikevich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Velikevich, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Velikevich'nin FK Orsha ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksey Velikevich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alekseivelikevich/

Aleksey Velikevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Velikevich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksey Velikevich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Velikevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Smolevichi

1 Ocak 2014 yılında Kolos-Druzhba

1 Ocak 2015 yılında Isloch

1 Ocak 2016 yılında FK Baranovichi

1 Şubat 2021 yılında Orsha

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Orsha

Aleksey Velikevich kimdir

Aleksey Velikevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Velikevich şuan FK Orsha takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Aleksey Velikevich nereli

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