Aleksey Zhivushko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Zhivushko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Zhivushko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Zhivushko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Zhivushko 6 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Живушко Алексей Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Zhivushko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksey Zhivushko'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Zhivushko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Zhivushko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Zhivushko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Zhivushko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FK Lida

Aleksey Zhivushko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Zhivushko şuan FK Lida takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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