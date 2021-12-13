Aleksi ne demek, TDK'ya göre Aleksi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aleksi ne demek? Aleksi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aleksi kelimesi. Peki aleksi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aleksi nedir, aleksi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALEKSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aleksi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aleksi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aleksi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okuma yitimi

