Aleksi Paananen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksi Paananen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksi Paananen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksi Paananen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksi Paananen 25 Ocak 1993 tarihinde Siilinjärvi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksi Paananen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VM Clubmentor yapmaktadır. Aleksi Paananen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksi Paananen'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksi Paananen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksi Paananen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksi Paananen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksi Paananen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında KuPS

1 Ocak 2015 yılında FC Lahti

1 Ocak 2019 yılında FC Inter

1 Ocak 2023 yılında HJK Helsinki

Aleksi Paananen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksi Paananen şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksi Paananen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuopion Palloseura (-12-2009-)

Finlandiya U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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