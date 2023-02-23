Aleksi Tarvonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksi Tarvonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksi Tarvonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksi Tarvonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksi Tarvonen 19 Temmuz 1994 tarihinde Kotka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksi Tarvonen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksi Tarvonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksi Tarvonen'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksi Tarvonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksi Tarvonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksi Tarvonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksi Tarvonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC KTP

1 Ocak 2019 yılında Ilves

1 Ocak 2020 yılında Kokkolan PV

1 Ocak 2021 yılında FC KTP

Aleksi Tarvonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksi Tarvonen şuan FC KTP takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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