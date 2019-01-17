İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Aleksis Çipras güvenoyu aldı

Aleksis Çipras güvenoyu aldı

Yunanistan'da Başbakan Alexis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Aleksis Çipras güvenoyu aldı

Yunanistan'da Başbakan Alexis Çipras liderliğindeki hükümet, mecliste 151 milletvekilinin desteğiyle güvenoyu aldı.

Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan müzakerelere ANEL Partisi tepki göstermiş, Başbakan Aleksis Çipras'ın liderlik ettiği Syriza Partisi ile yaptığı koalisyondan ayrılmıştı. Koalisyonun sona ermesiyle Çipras hükümeti, meclisten 148'e karşı 151 güvenoyu alarak galip ayrıldı.

Aleksis Çipras güvenoyu aldı

Aleksis Çipras güvenoyu aldı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.