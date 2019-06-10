Aleksis Çipras hükümeti resmen istifa etti

Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyarette bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Aleksis Çipras'ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.

Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükumetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.