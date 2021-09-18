Alelacele ne demek, TDK'ya göre Alelacele kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alelacele ne demek? Alelacele TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alelacele kelimesi. Peki alelacele ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alelacele nedir, alelacele kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Alelacele kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Alelacele kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ALELACELE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alelacele kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alelacele kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre alelacele kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çabucak



ALELACELE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kemeraltı'ndan alelacele, beyaz üstüne koyu lacivert puanlı bir gecelik almıştım.

