Alelıtlak ne demek, TDK'ya göre Alelıtlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alelıtlak ne demek? Alelıtlak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alelıtlak kelimesi. Peki alelıtlak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alelıtlak nedir, alelıtlak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALELITLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alelıtlak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alelıtlak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre alelıtlak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genel olarak

