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Alem isminin anlamı nedir, Alem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Alem isminin anlamı; kâinat, dünya; varlık, mevcut olan, halk, toplum demektir. Bu içeriğimizde Alem isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Alem isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Alem isminin anlamı nedir, Alem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Alem isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Alem ismi ne demek, Alem ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Alem isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Alem İsminin anlamı nedir? TDK Alem anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Alem ismi bayrak; minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça; simge anlamlarında bulunmaktadır.

Alem İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Alem ismi yer almamaktadır.

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Alem isminin kökeni:

Alem ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 243 kişi Alem ismini kullanmaktadır.

Alem isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Alem isminin rengi:

Mavi

Alem ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Alem isminin Harf Analizi Nedir ?

Alem ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Alem isminin Numerolojisi Kaçtır?

Alem ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

L : 15

E : 6

M : 16

= 38 Alem İsminin Numeroloji Toplamı 38’dir.

Alem ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Alem isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Alem isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   L: 3   E: 5   M: 4 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Alem isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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