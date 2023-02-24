Alem Mujezinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alem Mujezinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alem Mujezinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alem Mujezinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alem Mujezinovic 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Alem Mujezinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alem Mujezinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alem Mujezinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Hadzici futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Hadzici takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alem Mujezinovic'nin FK Radnik Hadzici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alem Mujezinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alem Mujezinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alem Mujezinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alem Mujezinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Radnik Hadzici

Alem Mujezinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alem Mujezinovic şuan FK Radnik Hadzici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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