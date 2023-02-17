Alem Pasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alem Pasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alem Pasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alem Pasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alem Pasic 23 Ağu 1997 tarihinde Steyr şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Alem Pašić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alem Pasic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alem Pasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alem Pasic'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alem Pasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alem Pasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alem Pasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alem Pasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Stein Alt.

1 Temmuz 2009 yılında St. Florian Jgd

15 Mart 2010 yılında Garsten Alt.

1 Temmuz 2011 yılında FAL U15

1 Temmuz 2012 yılında Garsten Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Sierning II

1 Temmuz 2015 yılında Sierning

1 Temmuz 2018 yılında Vorwärts Steyr

Alem Pasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alem Pasic şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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