Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alemao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alemao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alemao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alemao 14 Temmuz 1986 tarihinde Vitória şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Berger şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alemao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Alemao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Alemao'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alemaoboyu ve yaşı kaç

Alemao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alemao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alemao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alemao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Salgueiro

1 Ağu 2012 yılında Náutico

1 Ağu 2013 yılında Cuiabá-MT

1 Aralık 2013 yılında Ituano

1 Nisan 2014 yılında EC Vitória

28 Eylül 2014 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2014 yılında Salgueiro

1 Ocak 2015 yılında Santa Cruz

4 Temmuz 2016 yılında Al-Faisaly FC

30 Ocak 2017 yılında Vila Nova FC

5 Ocak 2018 yılında Pohang Steelers

12 Aralık 2018 yılında Figueirense FC

5 Şubat 2021 yılında Criciúma EC

9 Ocak 2022 yılında Volta Redonda

20 Mayıs 2022 yılında Santa Cruz

15 Eylül 2022 yılında AA Anapolina

14 Aralık 2022 yılında Santa Cruz

Alemao kimdir

Alemao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alemao şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Alemao nereli

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