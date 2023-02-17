Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alemao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alemao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alemao 6 Kasım 2002 tarihinde Franca şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Tornich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alemao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alemao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC A23 takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alemao'nin Portimonense SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Alemao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alemao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alemao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alemao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2023 yılında Portimonense 23

Alemao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alemao şuan Portimonense SC A23 takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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