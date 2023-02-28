Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alemao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alemao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alemao 7 Aralık 1992 tarihinde Morro Agudo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Guilherme António de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alemao Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alemao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alemao'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alemao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alemao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alemao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alemao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tourizense

1 Temmuz 2013 yılında Marítimo B

1 Temmuz 2014 yılında Leixões

1 Temmuz 2016 yılında Oliveirense

23 Temmuz 2020 yılında Ararat-Armenia

Alemao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alemao şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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