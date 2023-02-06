Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alemao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alemao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alemao 1 Nisan 1998 tarihinde Campo Erê şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya,Polonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandre Zurawski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alemao Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Alemao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Alemao'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alemao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alemao_zrwk79/

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Alemao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alemao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alemao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alemao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2018 yılında Kyoto Sanga

19 Temmuz 2018 yılında Metropolitano

28 Ocak 2019 yılında Criciúma EC

22 Nisan 2019 yılında Metropolitano

5 Eylül 2019 yılında Fluminense FC

2 Aralık 2019 yılında Metropolitano

9 Ocak 2020 yılında Avaí FC B

22 Şubat 2021 yılında GE Juventus-SC

17 Mayıs 2021 yılında Avaí FC B

24 Ocak 2022 yılında Novo Hamburgo

17 Mart 2022 yılında Avaí FC

18 Mart 2022 yılında Internacional

Alemao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alemao şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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