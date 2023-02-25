Alemao Zdrava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alemao Zdrava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alemao Zdrava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alemao Zdrava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alemao Zdrava 27 Mayıs 1998 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alemao Zdrava Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Alemao Zdrava'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alemao Zdrava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alemao Zdrava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alemao Zdrava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alemao Zdrava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında KS Lushnja

13 Eylül 2019 yılında Shkumbini Peqin

22 Ocak 2020 yılında KF Turbina

2 Ekim 2020 yılında KS Lushnja

Alemao Zdrava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alemao Zdrava şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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