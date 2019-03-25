Alemdar: "Yeni sosyal alanlarla buluşturmaya devam edeceğiz"

AK Parti Serdivan Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Serdivan'a yeni hizmetler kazandıracağını belirtti.

Yeni döneme damga vuracak projelerle seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çark Deresi çevresinde başlayan 3. Etap Projesi ile Seyir Terasları Projesi'nin, aktif yeşil alanlar noktasında Serdivan'a yeni bir kimlik kazandıracağını söyledi. Modern yaşamın gereksinimleri doğrultusunda Serdivan'da, 7'den 70'e herkes için proje hayata geçirdiklerini belirten Başkan Alemdar, "2009'dan bugüne Serdivanımızın geleceği için; eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ticari hayata kadar her alanda yatırımlar gerçekleştirdik. İnşallah bu hizmetlerimizin üzerine yeni projeler ekleyerek, hemşehrilerimizi yeni sosyal alanlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehrin İncisi"

Çalışmaları start alan ve hız kesmeden devam eden Çark Deresi Kenarı 3. Etap Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte; şehrin can damarlarından birisi olan Çark Dersi etrafını estetik bir görünüme kavuşturacaklarını ve böylece aksı işlevsel hale getireceklerini ifade eden Alemdar, "Çark Deresi çevresinde başlattığımız dönüşüm projemizle 32 Evler Mahallemize kadar kesintisiz bir hat oluşturacağız. Bisiklet ve yürüyüş yollarının yanı sıra çocuk oyun grupları ve dinlenme alanlarıyla bölgeyi sosyal anlamda işlevsel hale getirirken, peyzaj uygulamalarımızla da şehrimizin incisi Çark Deresi etrafına estetik bir görünüm kazandıracağız" diye konuştu.

"Seyir Terasları"

Seyir Terasları Projesi'yle; Serdivan'dan şehrin manzarasına yeni pencereler açmak istediklerine değinen Başkan Alemdar, "Hemşehrilerimizin görsel anlamda seyir zevki alabileceği, Serdivan'a ve Sapanca Gölü'ne hakim noktalarda seyir terasları oluşturacağız. Yeni projelerimizle birlikte Serdivan için, Serdivanlılar için hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA