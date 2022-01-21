Sadece burun estetiği yaptırdığını söylemişti! Alemin Kralı dizisinin Obama'sı Oben, şimdiki haliyle adeta Dua Lipa oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Türkiye, Birsu Demiri henüz çocuk yaşta Alemin Kralı dizisinde Obama Oben karakteriyle tanıdı. Şimdi 23 yaşında olan ve sadece burun estetiği yaptırdığını söyleyen oyuncu, büyük değişimiyle kendine hayran bıraktı. Oyuncunun şimdiki halini görenler, "Oben bu mu?" sorusunu kendilerine sormaktan alıkoyamadı.

1 8 5 yaşından itibaren dizilerde çocuk oyuncu olarak rol alan Birsu Demir, lise eğitimini tiyatro oyunculuğu üzerine aldı ve 'Alemin Kralı' dizisinde 'Oben' karakteri ile izleyenlerden büyük alkış topladı.