Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir değişimi ile görenleri şaşkına çevirdi. Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakterini canlandıran Birsu Demir'in son haliyle sosyal medyayı salladı.

21 yaşındaki genç oyuncu bir döneme damgasını vuran 'Alemin Kralı' dizisinde Oben karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan genç oyuncu Birsu Demir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeyi başardı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor.

BİRSU DEMİR KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu ilköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. Günümüze ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırmaktadır.

enç oyuncu 2006'da Bir Demet Tiyatro isimi dizide Ayça karakterini canlandırdı. Dizi, Mükremin Çıtır ve ailesinin yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Dizinin başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer, Altan Erkekli, Deniz Özerman ve Erdal Tosun yer aldı. 2007'de O..Çocukları isimli filmde Suelin karakterini canlandırdı. Film, 1980'li yıllarda çocukların emanet edilidği bir evde yaşananları, dramatik ve komik bir şekilde anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Özgü Namal, Sarp Apak, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Sezin Akbaşoğulları ve Mahir İpek yer aldı.

Birsu Demir 2010'da Alemin Kıralı isimli dizide Oben karakterini canlandırdı. Dizi, kayınpederinin ölümünden sonra baldızları ve kayınvalidesine bakma sözü veren Aslan isimli bir adamın yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Oya Başar ve Evrim Akın yer aldı. Genç oyuncu 2015'te ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırdı. Dizi, hayatları kötü alışkanlıkları nedeniyle içinden çıkılmaz bir hal alan bir grup gencin yaşadıklarını ve gençlere yardım etmek isteyenlerin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Furkan Palalı, Sultan Ulutaş, Tolga Güleç, Dolunay Soysert, Deniz Barut ve Orçun Koray Kaygusuz yer aldı.

Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

Son Çıkış-2015

Zaman Makinesi 1973-2014

Otel Divane-2014

Türkan-2011

Alemin Kıralı -2011

Şefkat Tepe-2013

Kars Öyküleri-2010

Kanal-İ-zasyon -2009

O... Çocukları-2008

Kara Yılan-2007

Genco-2007

Bir Demet Tiyatro-2006

Beşinci Boyut -2005

Büyük Buluşma-2004