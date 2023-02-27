Alen Agovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Agovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Agovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Agovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Agovic 28 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg,Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Agovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MTF Germany yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alen Agovic'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Agovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Agovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Agovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Agovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kayl-Tétange

1 Temmuz 2018 yılında FC UNA Strassen

Alen Agovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Agovic şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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