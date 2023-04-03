Alen Coric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Coric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alen Coric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alen Coric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.