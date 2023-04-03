Alen Coric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Coric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Coric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alen Coric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alen Coric 28 Mart 2002 tarihinde Flawil şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre,Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alen Coric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alen Coric'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alen Coric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alen Coric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ağustos 2018 yılında FC Uzwil Altyapı
5 Ağustos 2019 yılında FC Bazenheid
1 Temmuz 2020 yılında FC Wil II
Alen Coric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alen Coric şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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