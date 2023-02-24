Alen Dejanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Dejanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Dejanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Dejanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Dejanovic 19 Ocak 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Alen Dejanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Dejanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Alen Dejanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alen Dejanovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alen Dejanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Dejanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Dejanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Dejanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

31 Ağustos 2017 yılında NK Sesvete U19

30 Haziran 2018 yılında Din. Zagreb U19

9 Ağustos 2019 yılında Cibalia

30 Haziran 2020 yılında Din. Zagreb II

4 Ağustos 2020 yılında Mladost Kakanj

1 Temmuz 2021 yılında Velez Mostar

Alen Dejanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Dejanovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Alen Dejanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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