Alen Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alen Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alen Grgic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alen Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Grgic 10 Ağu 1994 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Alen Grgić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Grgic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Alen Grgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Grgic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Grgicboyu ve yaşı kaç

Alen Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alen Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2008 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2014 yılında NK Sesvete

31 Mayıs 2015 yılında NK Osijek

18 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek

31 Ağu 2021 yılında Slaven Belupo

15 Şubat 2022 yılında NK Osijek

26 Ağu 2022 yılında HNK Rijeka

Alen Grgic kimdir

Alen Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Grgic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alen Grgic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
İvo Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvo Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Busnja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Busnja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Busnja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Busnja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaston Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nais Djouahra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nais Djouahra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nais Djouahra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nais Djouahra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!