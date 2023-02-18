Alen Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Grgic 10 Ağu 1994 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Alen Grgić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Grgic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Alen Grgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Grgic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alen Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2008 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek

25 Temmuz 2014 yılında NK Sesvete

31 Mayıs 2015 yılında NK Osijek

18 Ocak 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek

31 Ağu 2021 yılında Slaven Belupo

15 Şubat 2022 yılında NK Osijek

26 Ağu 2022 yılında HNK Rijeka

Alen Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Grgic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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