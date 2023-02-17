Alen Jurca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Jurca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Jurca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Jurca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Jurca 15 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Jurca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Alen Jurca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Jurca'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alen Jurca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Jurca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Jurca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Jurca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında NK Dekani

12 Temmuz 2022 yılında Tabor Sezana

Alen Jurca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Jurca şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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