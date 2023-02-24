Alen Jurilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Jurilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Jurilj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Jurilj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Jurilj 7 Mart 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Jurilj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Alen Jurilj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Jurilj'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Jurilj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Jurilj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alen Jurilj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Jurilj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U17

8 Şubat 2013 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U19

17 Eylül 2014 yılında NK Zagreb

15 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb II

15 Şubat 2019 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2019 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

31 Ağustos 2021 yılında NK Domzale

21 Ağustos 2022 yılında B. Banja Luka

Alen Jurilj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Jurilj şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alen Jurilj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GNK Dinamo Zagreb (2004-2013), Zagreb (2013-2014)

Bosna-Hersek U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.