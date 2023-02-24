Alen Jurilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Jurilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alen Jurilj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alen Jurilj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alen Jurilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Jurilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alen Jurilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Jurilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Jurilj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Jurilj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Jurilj 7 Mart 1996 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Jurilj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Alen Jurilj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Jurilj'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Jurilj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Jurilj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Alen Jurilj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Jurilj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb U17

8 Şubat 2013 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U19

17 Eylül 2014 yılında NK Zagreb

15 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb II

15 Şubat 2019 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2019 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2019 yılında Siroki Brijeg

31 Ağustos 2021 yılında NK Domzale

21 Ağustos 2022 yılında B. Banja Luka

Alen Jurilj kimdir

Alen Jurilj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Jurilj şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

GNK Dinamo Zagreb (2004-2013), Zagreb (2013-2014)

Alen Jurilj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alen Jurilj nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Jurgen Muka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Muka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Muka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Muka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ledio Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledio Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ledio Beqja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ledio Beqja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nevres Fejzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevres Fejzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nevres Fejzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nevres Fejzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!