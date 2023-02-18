Alen Kamenicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Kamenicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Kamenicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Kamenicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Kamenicki 13 Mayıs 2003 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Kamenicki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alen Kamenicki, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Kamenicki'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Kamenicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Kamenicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Kamenicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Kamenicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2020 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2022 yılında Cibalia

Alen Kamenicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Kamenicki şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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