Alen Kurtalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Kurtalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Kurtalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Kurtalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Kurtalic 28 Ekim 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Alen Kurtalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Kurtalic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportiva Futbol yapmaktadır. Alen Kurtalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Alen Kurtalic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alen Kurtalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Kurtalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Kurtalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Kurtalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

1 Ocak 2019 yılında Zvijezda G.

10 Haziran 2019 yılında Sloboda Tuzla

5 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2019 yılında Jihlava B

27 Temmuz 2020 yılında Sloboda Tuzla

Alen Kurtalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Kurtalic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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