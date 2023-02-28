Alen Masovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Masovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Masovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Masovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Masovic 7 Ağustos 1994 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ален Машовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Masovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Alen Masovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alen Masovic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alen Masovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Masovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Masovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Masovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Borac Cacak U19

1 Temmuz 2013 yılında Borac Cacak

21 Temmuz 2015 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2016 yılında Čukarički

6 Temmuz 2017 yılında Vozdovac

9 Ocak 2020 yılında Machida Zelvia

4 Ağustos 2021 yılında Vozdovac

31 Temmuz 2022 yılında Nasaf Qarshi

17 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Alen Masovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Masovic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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