Alen Mustafic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Mustafic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Mustafic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Mustafic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Mustafic 5 Temmuz 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Alen Mustafić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Mustafic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Alen Mustafic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alen Mustafic'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alen Mustafic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mustafiiiic/

Alen Mustafic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Mustafic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Mustafic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Mustafic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

2 Ocak 2018 yılında FK Sarajevo

24 Ocak 2020 yılında Slo. Bratislava

15 Temmuz 2020 yılında FK Sarajevo

31 Temmuz 2020 yılında Slo. Bratislava

1 Ağu 2020 yılında FC Nitra

30 Haziran 2021 yılında Slo. Bratislava

27 Ocak 2023 yılında Odense BK

Alen Mustafic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Mustafic şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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