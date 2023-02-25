Alen Ndreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Ndreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Ndreu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alen Ndreu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alen Ndreu 5 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alen Ndreu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alen Ndreu'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alen Ndreu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alen Ndreu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pordenone U19
30 Haziran 2022 yılında Venezia U19
1 Ağustos 2022 yılında Montebelluna
12 Ocak 2023 yılında Venezia U19
13 Ocak 2023 yılında FK Dinamo
Alen Ndreu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alen Ndreu şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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