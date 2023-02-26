Alen Ozbolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Ozbolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alen Ozbolt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alen Ozbolt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alen Ozbolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Ozbolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alen Ozbolt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Ozbolt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Ozbolt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Ozbolt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Ozbolt 24 Haziran 1996 tarihinde Novo Mesto şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Alen Ožbolt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Ozbolt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YB International yapmaktadır. Alen Ozbolt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Ozbolt'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Ozbolt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Ozbolt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alen Ozbolt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Ozbolt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund II

27 Ocak 2017 yılında NK Domzale

10 Ocak 2018 yılında TSV Hartberg

25 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2018 yılında Lok. Plovdiv

11 Ocak 2020 yılında Slo. Bratislava

14 Temmuz 2021 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2022 yılında Slo. Bratislava

17 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Alen Ozbolt kimdir

Alen Ozbolt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Ozbolt şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Alen Ozbolt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 10 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alen Ozbolt nereli

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