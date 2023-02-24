Alen Sherri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Sherri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Sherri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Sherri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Sherri 15 Aralık 1997 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Sherri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMASolution yapmaktadır. Alen Sherri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Sherri'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alen Sherri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Sherri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alen Sherri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Sherri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2012 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2015 yılında KF Vllaznia B

1 Temmuz 2016 yılında KF Vllaznia

8 Ağustos 2020 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Alen Sherri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Sherri şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alen Sherri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Vllaznia (-2015)

Arnavutluk takımında 12 numaralı formasıyla 9 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.