Alen Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Stevanovic 7 Ocak 1991 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Ален Стевановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Stevanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alen Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Stevanovic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alen Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alen Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Inter U19

1 Temmuz 2010 yılında Torino

1 Mart 2011 yılında Toronto

30 Haziran 2011 yılında Torino

11 Temmuz 2013 yılında Palermo

30 Haziran 2014 yılında Torino

23 Temmuz 2014 yılında Bari

12 Ocak 2015 yılında Torino

13 Ocak 2015 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2015 yılında Torino

31 Ağu 2015 yılında Partizan

1 Ocak 2018 yılında Shonan Bellmare

10 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2019 yılında Wisla Plock

19 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında Tsarsko Selo

31 Ocak 2022 yılında IMT Belgrad

Alen Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Stevanovic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alen Stevanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Radnicki Jugopetrol, Radnicki Obrenovac, Inter

Sırbistan takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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