Alen Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alen Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alen Stevanovic 7 Ocak 1991 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Ален Стевановић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alen Stevanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alen Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Stevanovic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alen Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alen Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Alen Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Alen Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2009 yılında Inter U19
1 Temmuz 2010 yılında Torino
1 Mart 2011 yılında Toronto
30 Haziran 2011 yılında Torino
11 Temmuz 2013 yılında Palermo
30 Haziran 2014 yılında Torino
23 Temmuz 2014 yılında Bari
12 Ocak 2015 yılında Torino
13 Ocak 2015 yılında Spezia Calcio
30 Haziran 2015 yılında Torino
31 Ağu 2015 yılında Partizan
1 Ocak 2018 yılında Shonan Bellmare
10 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz
12 Şubat 2019 yılında Wisla Plock
19 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz
3 Şubat 2021 yılında Tsarsko Selo
31 Ocak 2022 yılında IMT Belgrad
Alen Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alen Stevanovic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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Alen Stevanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Sırbistan takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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