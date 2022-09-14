Alerji belirtileriyle doktora giden iki hastanın burnundan çıkanlar şok etti! Birinin burnundan 3 diğerinin 1...

Hapşırma, burun tıkanıklığı gibi alerji şikayetleriyle hastaneye başvuran iki kişi, yapılan tetkiklerin ve testlerin ardından saman nezlesi tanısı koyularak ilaç tedavisine başladı. Tedavileri sonuç vermeyen iki kişi, Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Kayhan Öztürk'e giderek başvurdu.

SİNEK YUMURTASIYLA BULAŞMIŞ

Kayhan Öztürk, muayene ettiği hastaların birinin burnunda 3, diğerinin burnunda 1 larva olduğunu tespit etti. Halk dilinde kurtçuk adı verilen larvaların sinek yumurtasıyla bulaştığını ifade etti.

Öztürk, larvaların hareketlenerek burun içindeki salgıları etkilediğini ifade ederek, "Kurtların bu salgılardan beslendiğini düşünmekteyiz. Tedavide kurtları çıkarmak gerekmektedir. Hastamızda, muayenede yanak arkası sinüs dediğimiz maksiller sinüsten çıkan küçük bir sinek türünün larvalarını gördük. Hastamızdan 3 larva çıkardık." şeklinde konuştu.