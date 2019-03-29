Alerji deyip geçmeyin

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, alerjilerin önemsenmesi gerektiğini belirterek, "Tedavi edilmeyen bahar nezlesi yıllar içinde de alt solonum yolunda astım hastalığı tetikleyebiliyor" dedi.

Bahar aylarının gelmesiyle polen alerjisi olan vatandaşların korkulu rüyası başladı. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, alerjisi olanlara önemli uyarılarda bulundu. Her bahar nezlesinin alerji olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Kocagözoğlu, "Bu aylarda ortaya çıkan burun akıntısı ve hapşırıklar hastalar tarafında alerjik olarak algılanıyor. Böyle olunca insanlar bu durumu basit ilaçlar alarak geçiştireceğine inanıyor. Ancak bu bulgular alerji olacak diye bir şey yok. Burun akıntısı ya da hapşırığı olan bir insan o sırada üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor olabilir. İki üç günden fazla böyle bir şikayetleri varsa bir doktora görmelerini öneriyorum" dedi.

Alerjisi olanlara önemli uyarılar

Polen alerjisi olan vatandaşlara da önerilerde bulunan Özel Ege Sante Tıp Merkezinden Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, "Bu aylarda çimenlere bağlı polenler başlıyor ve yaz sonuna ot polenine bağlı şikayetler görünebiliyor. Polenlerin çok fazla olduğu bu aylarda alerjisi şiddetli olan insanlar dışarıda daha az zaman geçirmeli. Eğer geçiriyorsa da eve döner dönmez kıyafetlerini çıkarmalarını, bir duş almalarını ve burun yıkama aparatıyla burunlarını yıkamalılar; ayrıca polenlerin en fazla salınım yaptığı saatlerin sabah 5-6 civarı olduğunu düşünürsek, pencere açık uyumalarını da fazla önermiyorum. Uyumadan birkaç saat önce alerji hapı alınırsa hastalar, hem gün içinde ilacın yan etkisini görmez hem de bol polene karşı vücutlarını hazır tutarlar" ifadelerini kullandı.

Alerjilerin ciddiye alınması gerektiğini savunan Uzm. Dr. Kocagözoğlu, tedavi edilmemesi durumunda alerjilerin birçok hastalığı tetikleyebileceğini şu sözlerle aktardı:

"Üst solunum sistemimizin yapısı alt solunum sistemimizle çok benziyor. Yani burun içindeki yapı neyse akciğerin içindeki yapıda buna çok benzer. O yüzden zamanında tedavi edilmeyen bahar nezlesi dediğimiz şey yıllar içinde de alt solunum yolunda da astım hastalığı tetikleyebiliyor. Sonuç olarak alerji deyip geçmeyip gerekli tedavinin olunması ve bu tedavilerin aksatılmaması çok önemli."

Kaynak: İHA