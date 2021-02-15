Alerji Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Elemanı mesleği için “7127.20” kod olarak kullanılır iken Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörü mesleği için “8343.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alerji Uzmanı Meslek Kodu “2212.51” olarak belirlenmiştir.

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