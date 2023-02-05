Alerrandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alerrandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alerrandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alerrandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alerrandro 12 Ocak 2000 tarihinde Lavras şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alerrandro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Alerrandro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Bragantino futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Bragantino takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Alerrandro'nin Red Bull Bragantino ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Alerrandro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alerrandro_souza00/

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Alerrandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alerrandro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alerrandro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alerrandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Atlético-MG

16 Ocak 2020 yılında RB Bragantino

Alerrandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alerrandro şuan Red Bull Bragantino takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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