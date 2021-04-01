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ALES 1 geç başvuru 2021 ücreti ne kadar? ALES 1 geç başvuru ücreti nasıl yatırılır?

12 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan 2021-ALES/1 2 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacaktır. Sınav günü için bekleyiş devam ederken ÖSYM'den ALES 1 geç başvuru 2021 hakkında açıklama geldi. İşte ALES 1 geç başvuru 2021 ücreti ne kadar? ALES 1 geç başvuru ücreti nasıl yatırılır? sorularının yanıtları...

ALES 1 geç başvuru 2021 ücreti ne kadar? ALES 1 geç başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) için geç başvurular alınacak. Sadece 1 gün süre verilen geç başvurularda bankalara ve ya ATM'lere ücret yatırılamaz. Adaylar sadece ÖSYM'nin ödeme sayfasından geç başvuru ücretlerini yatırabilecek. Peki ALES 1 geç başvuru 2021 ücreti ne kadar? ALES 1 geç başvuru ücreti nasıl yatırılır? 

ALES 1 GEÇ BAŞVURU 2021 ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvurular 1 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar alınacak. Adaylar 217,50 TL olan sınav ücretini yatırmadan işlemlerini tamamlayamaz. 

ALES 1 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar, geç başvurularını elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Başvuru ücreti olan 217,50 TL'yi sadece https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden ödeyebilirsiniz.

ALES 1 geç başvuru 2021 ücreti ne kadar? ALES 1 geç başvuru ücreti nasıl yatırılır?

ÖSYM SINAVLARINDA HES KODU ZORUNLU MU?

ÖSYM tarafından HES kodları hakkında yapılan açıklamada, ''Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.'' denildi. 

ÖSYM HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu sınav başvurularında nasıl kullanılır 2021?ÖSYM HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu sınav başvurularında nasıl kullanılır 2021?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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