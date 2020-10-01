2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM sınava ilişkin olarak başvuru kılavuzunu, Aday Başvuru Formu, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu ve Başvuru Merkezleri Listesi yayımlandı. Bu doğrultuda ALES /2 başvuruları başladı mı, ne zaman 2020? Ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılıyor, nasıl yatırılır? sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALES /2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN 2020?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sınavı başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular bugün başlarken 1- 12 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 6 Aralık Pazar günü yapılacak.

ÜCRETİ NE KADAR?

2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) sınavı ücreti ÖSYM tarafından 130 TL olarak belirlendi.

HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR, NASIL YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.



Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise," 2020-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2), 06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 01-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir." denildi.

HES KODU UYARISI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

ALES BAŞVURU KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADAY BAŞVURU FORMU

SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMU

BAŞVURU MERKEZLERİ LİSTESİ

Hes kodu nedir? Nasıl alınır? Nereden alınır? Ne işe yarar? Ne kadar geçerli?