ALES 2 geç başvuru nereden, nasıl yapılır 2021? ALES geç başvuru ücreti nereye yatırılacak, hangi bankaya? soruları gündemde. ALES geç başvuru işlemlerinin tamamı ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar geç başvuru ücretlerini de ÖSYM sitesinden yapacak. Geç başvurularda bankaya ücret ödenmemektedir. İşte 2021 ALES geç başvuru sürecine dair merak edilenler...

ALES 2 GEÇ BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS lisans geç başvuruları 17 Ağustos 2021 tarihinde www.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yapılacak.

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ALES 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

12-22 Mart 2021 arasında yapılan başvurularda başvuru ücreti 145 TL idi ancak; geç başvuru tarihinde bu ücret %50 artarak aynı gün içerisinde ödenmektedir. ALES 2 geç başvuru ücreti 217.50 TL olarak ödenmektedir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

ALES 2 için başvurular bugün başlatıldı. Sınava başvurular, 03 – 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Adaylar, başvurularını internet üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu hazır duruma getirmeleri gerekmektedir. Henüz HES kodu edinmeyen adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

ALES başvurusu yapmak isteyenler aşağıdaki internet adresine ulaşabilirler. Geç başvurular, 17 Ağustos'ta yapılabilecek.