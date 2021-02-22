ALES 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES 2 sonuç sorgulama ekranı!

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde. ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı. ÖSYM Başkanlığı soru ve cevap anahtarını T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişime açtı. Ancak en çok merak edilen soru sonuçların ne zaman açıklanacağı... İşte ÖSYM ALES 2 sonuç sorgulama ekranı...

ALES 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 21 Şubat 2021 tarihinde merkezi olarak yapıldı. Ancak sonuçların açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ALES sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilir.

ÖSYM ALES 2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES puan hesaplama 2021 | ALES puan hesaplama nasıl yapılır?