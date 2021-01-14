Türkiye'de artan koronavirüs vakaları eğitimi de vurdu. Bu kapsamda yapılması beklenen ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ertelendi. Sınavların ertelenmesinin ardından bir ay geçti. Gözler yeni sınav tarihlerine çevrildi. Peki; ALES 2 yeni sınav tarihi ne zaman? Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 sınav tarihi belli oldu mu? ALEES 2021 sınavı ne zaman?

ALES 2 YENİ SINAV TARİHİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM'den ertelenen sınavların ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

ERTELENEN ALES SINAVININ YENİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin yayımlayacağı yeni sınav takvimiyle birlikte ertelenen sınavların da yapılacağı tarihler belli olacak. Sınav takvimi açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. ALES'e lisans öğrencisi veya mezunu tüm adaylar girebilir.