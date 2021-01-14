Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Bu maddeler dengeleri değiştirecek!Falcao'ya Amerika'dan teklif! Galatasaray kabul etti, son söz Falcao'da!Aşı neden omuzdan yapılır, neden sol kala yapılır?KPSS 2020/2 atama puanları | KPSS 2020/2 taban puanları ortaöğretim, önlisans, lisansÜmit Özdağ, mahkemenin ihraç kararını değerlendirdi: Muğla İl Teşkilatından 45 kişi baskılarla istifa ettirildi!Premier Lig'de bir maç daha koronavirüse takıldı! Aston Villa-Everton maçı ertelendiGelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar! Sosyal medya yıkıldıBingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!Esra Ceyda kardeşlerden Şeyma Subaşı'nın üstsüz paylaşımına gönderme!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ALES 2 yeni sınav tarihi ne zaman? Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2021 sınavı ne zaman?

ALES 2 yeni sınav tarihi ne zaman? Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2021 sınavı ne zaman?

Pandemi sürecinde vaka artışları nedeniyle ÖSYM'nin tüm sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. O sınavlar arasında yer alan ALES 2 sınavına girmeye hazırlanan binlerce kişi hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi yeni sınav tarihler için bekleyiş devam ediyor. Peki ALES 2 yeni sınav tarihi ne zaman? Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 sınav tarihi belli oldu mu? ALEES 2021 sınavı ne zaman? Yanıtlar haberimizde...

ALES 2 yeni sınav tarihi ne zaman? Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2021 sınavı ne zaman?

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları eğitimi de vurdu. Bu kapsamda yapılması beklenen ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ertelendi. Sınavların ertelenmesinin ardından bir ay geçti. Gözler yeni sınav tarihlerine çevrildi. Peki; ALES 2 yeni sınav tarihi ne zaman? Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 sınav tarihi belli oldu mu? ALEES 2021 sınavı ne zaman?

ALES 2 YENİ SINAV TARİHİ NE ZAMAN 2021?

ÖSYM'den ertelenen sınavların ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

ERTELENEN ALES SINAVININ YENİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin yayımlayacağı yeni sınav takvimiyle birlikte ertelenen sınavların da yapılacağı tarihler belli olacak. Sınav takvimi açıklandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ALES 2 yeni sınav tarihi ne zaman? Ertelenen ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır.  07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav  sözel ve sayısal  olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır.  Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır. ALES'e lisans öğrencisi veya mezunu tüm adaylar girebilir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT