ALES başvurularına ilişkin ayrıntılar bugünden itibaren en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınavda adaylara sözel, sayısal ve mantık sorularından oluşan 100 soru sorulacak Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES 2 başvuru ücreti ne kadar oldu?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

ALES 2 için başvurular bugün başlatıldı. Sınava başvurular, 03 – 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Adaylar, başvurularını internet üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu hazır duruma getirmeleri gerekmektedir. Henüz HES kodu edinmeyen adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

ALES başvurusu yapmak isteyenler aşağıdaki internet adresine ulaşabilirler. Geç başvurular, 17 Ağustos'ta yapılabilecek.

ALES BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

ALES 2 başvuru ücretine ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Başvurular başlayınca net ücret haberimize eklenecektir.

Son gerçekleştirilen ALES sınavında 145 TL talep edilmişti.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirilecekler için, adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2021-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl/nereye yapılacağının belirlenmesi: Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "eDevlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.