ALES başvurusu nasıl yapılır 2022? ALES 1 başvuru ücreti ne kadar oldu 2022?

ALES başvurusu nasıl yapılır 2022? ALES başvurularına ilişkin ayrıntılar bugünden itibaren en sık araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen sınavda adaylara sözel, sayısal ve mantık sorularından oluşan 100 soru sorulacak Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? 2022 ALES 1 başvuru ücreti ne kadar oldu?

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?

ALES 2 için başvurular bugün başlatıldı. Sınava başvurular, 21 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Adaylar, başvurularını internet üzerinden ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu hazır duruma getirmeleri gerekmektedir. Henüz HES kodu edinmeyen adaylar, HES kodunun nasıl alınacağı bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

ALES/1 sınav tarihi 17 Nisan 2022 olarak belirlendi. Geç başvurular ise 15 Mart 2022'de alınacak.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/1 21 Şubat – 3 Mart 2022 (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2022)

ALES/2 24 Haziran – 4 Temmuz 2022 (Ücret ödeme için son gün, 5 Temmuz 2022)

ALES/3 30 Eylül – 10 Ekim 2022 (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 15 Mart 2022

ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022

ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022 GEÇ

BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

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ALES 1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022?

ALES sınavına girmek isteyenler 185 TL ücret ödemek mecburiyetindedirler.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirilecekler için, adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2021-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl/nereye yapılacağının belirlenmesi: Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "eDevlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.